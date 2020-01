La glace cède, ils tombent dans l'eau gelée du lac Baïkal et se filment – vidéo

Deux Russes sont tombés dans l’eau gelée lorsque la glace qui recouvre actuellement le lac Baïkal, en Sibérie, a cédé. Ils ont filmé la scène. C’est l’un des deux protagonistes qui a partagé la vidéo sur sa page Facebook.

L’incident a eu lieu à 300 mètres de la côte. Les deux amis ont appris par la suite que la glace à cet endroit fond et devient fragile en raison d’une source chaude qui sort du fond du lac.

Ils ont passé 17 minutes dans l’eau glacée, avant de marcher six kilomètres dans leurs vêtements mouillés, jusqu’à un poste de contrôle du parc national du Baïkal.

Une aventure sans conséquences

Il a également rédigé une note pour ceux à qui la même péripétie pourrait arriver. Il recommande notamment de ne pas essayer de s’attacher avec les mains au bord de la glace, mais de s’appuyer sur les coudes. Il convient de casser la glace fragile pour atteindre au plus vite la glace solide et sortir de l’eau le flanc en avant, et non la poitrine. Il ne faut pas essayer d’ôter ses vêtements pour les essorer, car vous ne pourrez pas les remettre: le froid les rendra rigides.