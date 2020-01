Épée de samouraï, fumier d’élan: les objets les plus insolites confisqués dans les aéroports en 2019 – vidéo

L'agence nationale américaine de sécurité dans les transports Transportation Security Administration a dressé la liste des découvertes les plus insolites de 2019. Comme on le voit dans une vidéo publiée par l'agence sur son compte Twitter, les articles confisqués vont des plus dangereux aux plus exceptionnels et décalés.

VIDEO: Everyday, #TSA officers discover unique and offbeat items nationwide. See our #TopTen Most Unusual Finds of 2019: https://t.co/cwhnNYIc5Y — TSA (@TSA) January 17, 2020

​Ainsi, à l'aéroport international de San Jose, les bagages d’un passager recelaient trois épées de samouraï de différentes longueurs. Des fusées de signalisation ont été détectées chez un passager de l'aéroport international d'Anchorage, un couteau à cran d'arrêt en forme de pistolet a été trouvé à l'aéroport international de Miami et un airbag à l'aéroport international d'Orlando.

En outre, une scie électrique a été confisquée à l’aéroport international Bradley du Connecticut, des saïs utilisés dans les arts martiaux ont été découverts à l'aéroport de La Guardia à New York, un pistolet fléchette à l'aéroport international d'Orlando Melbourne, un serpent à l'aéroport de Newark au New Jersey et un couteau de boucher à l'aéroport de Tri-Cities dans le Tennessee.

Mais ces découvertes étranges et sauvages sont sans commune mesure avec une découverte faite à l'aéroport international de Juneau en Alaska, précise Fox News.

Ainsi, selon TSA, un passager de cet aéroport a tenté d’emporter avec lui un sac plein de fumier d’élan. Comme l’agence l’indique, pour le propriétaire du sac, ces excréments représentaient un souvenir de son «aventure en Alaska».