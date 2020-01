Cette Française remporte près de 600.000 euros aux paris sportifs avec une technique peu ordinaire

Samedi 11 janvier, cette joueuse a enregistré ses paris dans un bureau de tabac à Annet-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Elle a avoué au Parisien ne «pas connaître grand-chose» au football, et a pourtant remporté 593.393 euros à Parions Sport Loto Foot avec une technique bien particulière.

Pour ce faire, elle a parié sur les mêmes matches que son père et que son mari, grands amateurs de foot, mais en inversant les défaites et les victoires, et quelques nuls au hasard. Elle a ainsi enchaîné 14 bons pronostics sur des matches de championnats français, italien et anglais qui se sont déroulés lors du weekend du 11 et 12 janvier.

Une technique qui lui avait déjà réussi

Le lundi suivant, elle a appris sur Internet qu’elle avait décroché le pactole. Il y a quelques années, sa technique lui avait déjà permis de gagner 40.000 euros, relate Le Parisien.

Le Loto Foot de la Française des Jeux a été créé en 1997 et propose de miser sur la victoire de l’une ou de l’autre équipe, ou de parier sur un match nul. La cote liée à chaque résultat est ensuite multipliée par la somme misée, et jouer sur plus de matches augmente encore davantage le gain potentiel.