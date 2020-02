Une pieuvre surmonte facilement des obstacles posés par l’Homme - vidéo

Une vidéo diffusée sur YouTube prouve que les pieuvres sont des créatures extrêmement habiles: il ne leur faut que quelques minutes pour se montrer plus malines que les humains qui ont conçu pour elles une «escape room».

Une expérience présentée en vidéo a montré à quel point les pieuvres sont intelligentes. En effet, comme le montre la séquence, c’est l'une des espèces les plus astucieuses de la planète. Un poulpe a ainsi réussi à trouver la sortie d’une «escape room», ou jeu d’évasion, dans chacun des quatre défis qui lui étaient opposés, et ce à différents niveaux de difficulté.

La vidéo d'Octolab TV montre qu’un animal à huit bras nommé Rudy a utilisé son intelligence pour sortir d'une cage en suivant plusieurs scénarios différents. L’expérience visait à établir comment une pieuvre pouvait agir pour sortir d’un environnement confiné.

Les quatre épreuves s’avèrent faciles à surmonter

Les chercheurs ont choisi Rudy pour cette expérience en raison de son attrait pour les jeux et de sa taille moyenne. Ils ont organisé l’expérience en quatre tours, selon la difficulté. Le tour 1 était facile, le tour 2 modéré, le tour 3 difficile et le tour 4 extrêmement difficile. Il s’agit de la toute première «escape room» aménagée pour une pieuvre.

Tout d'abord, Rudy est soumis à un défi de porte cachée, un jeu facile où des plantes sont utilisées pour dissimuler la sortie. Rudy a mis une minute et 19 secondes pour sortir de la cage.

Le deuxième niveau voit Rudy trouver un trou dans l’enceinte et se faufiler à travers un tube étroit pour sortir. Trois minutes et 11 secondes plus tard, la pieuvre était libre.

Le défi jugé «difficile» oblige Rudy à grimper sur un pont et à le traverser. Trois minutes et 54 secondes plus tard, la pieuvre est de l'autre côté de l’obstacle.

Le dernier défi, étiqueté «très difficile», ne laisse à Rudy que 15 secondes pour s'échapper par une porte qui s’ouvre quand il appuie sur un bouton rouge. En outre, l’animal est confronté à un changement de décor, car au même moment, l'éclairage devient soudainement vert. Cette épreuve a duré au total 6 minutes et 15 secondes. Rudy l’a remportée comme toutes les autres.

Les expérimentateurs cherchaient cependant à ce que l'expérience soit 100% sûre pour la pieuvre et ne lui permettraient pas de rester dans la salle d'évasion pendant plus de quelques minutes à chaque tour «afin d'exclure la possibilité qu’elle devienne stressée».