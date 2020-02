Deux orques prennent en chasse un grand requin blanc sous les yeux d’un guide – vidéo

Quelle que soit la dangerosité du grand requin blanc pour l’homme et la grande partie des habitants marins, celui-ci peut également être la cible de certains grands cétacés qu’il essaye d’éviter, comme l’orque. Cette récente vidéo filmée près de la ville sud-africaine Knysna confirme sa réputation de tueur de squales.

Tournée par un guide touristique, elle montre deux orques nager à plusieurs mètres de leur bateau, à la poursuite d’un grand blanc de 3,6 mètres qui essaye de les semer.

«Un grand requin blanc monstrueux», s’exclame le guide sur la vidéo avant d’expliquer aux touristes que «les orques chassent le requin» et que d’habitude ils «commencent par mordre la queue [des requins, ndlr]».

Cependant, la suite des évènements reste inconnue.

Des adversaires redoutables

Selon une étude publié en avril 2019 dans Nature, les requins craignent les orques comme l’ont démontré des observations faites au large de Francisco et du Cap.

«Lorsqu'ils sont confrontés à des orques, les requins blancs quittent immédiatement leur terrain de chasse préféré où ils reviennent un an après seulement», indique Salvador Jorgensen, auteur principal de l'étude

À titre d’exemple, des observations faites dans la baie False, près du Cap, terrain de chasse préféré des grands requins blancs, montrent que ces derniers ont été repérés de plus en plus rarement après l’apparition de deux orques en 2015. Et en 2019, les chercheurs n’y ont observaient plus aucun requin blanc.