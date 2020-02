Un garçon attrape deux mouches sur son visage de deux coups de langue – vidéo

Pour une émission, une équipe de tournage s’est rendue dans une communauté rurale de l’Australie pour montrer l’impact des récentes pluies sur la vie des riverains. Par hasard, ils ont immortalisé cette scène cocasse.

Sur la vidéo initialement relayée par Reddit, une famille avec deux enfants posent devant la caméra. Puis un gros plan est fait sur le garçon. Une mouche atterrit sur son visage. Il l’attrape d’un coup de langue. Peu après, un deuxième insecte se pose. Il connaîtra le même destin que le précédent. Le garçon l’attrape instinctivement.

Pluies en Australie

L’Australie est ravagée par des feux de forêt depuis septembre 2019 au cours desquels 100.000 kilomètres carrés, soit plus que la superficie du Portugal, ont été réduits en cendres et plus de 2.000 habitations détruites. Les chercheurs estiment que plus d'un milliard d'animaux ont été tués.

Après les incendies, le déluge. Plusieurs jours consécutifs de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines dans les États de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland, notamment dans des zones qui ont été touchées par les flammes ces dernières semaines. Sydney a connu ces derniers jours les plus importantes précipitations depuis 30 ans.

Le Bureau de météorologie a annoncé que 391,6 millimètres étaient tombés en quatre jours sur la plus grande ville du pays, soit la quantité la plus importante sur une telle période depuis les 414,2 millimètres enregistrés en février 1990, précise l’AFP.

Ce déluge a contribué à éteindre plusieurs incendies, dont celui qui dévastait 500.000 ha (5.000 km2) au nord de la ville.