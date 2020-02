Opération de sauvetage de chevaux tombés dans une rivière gelée

Des éleveurs ont sauvé plusieurs chevaux qui étaient tombés dans une rivière gelée. L'un a filmé cette opération de sauvetage et l’a publiée sur son compte Instagram.

La vidéo montre six chevaux essayant de s’échapper de la glace et un autre animal déjà sauvé. Un par un, les hommes les ont retirés de ce mauvais pas à l’aide d’un tracteur et d'une corde. Tous ont été sauvés en huit minutes. C’est à cause des conditions climatiques instables qu’ils ont failli se noyer. «Les chevaux sont allés sur la glace par habitude, en pensant qu’elle faisait comme d’habitude un demi-mètre», a écrit l’un des éleveurs.