Elle glisse au bord d’un précipice pour une photo et met sa vie en danger – vidéo

Une femme au Brésil s’est assise pour les besoins d’une photo à l’extrémité d’une falaise, sur la montagne Pedra da Gavea qui surplombe à plus de 900 mètres Rio de Janeiro. Selon une étude, les selfies tuent plus de personnes que les requins.

Une touriste a posé pour une photo à l’extrémité d’une falaise à proximité de Rio de Janeiro, au Brésil.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rio: Pedra da Gávea & foto 📸🌻 (@thaleswil) 22 Ноя 2019 в 1:34 PST

La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux et a fait le buzz car la montagne Pedra da Gavea culmine à plus de 900 mètres d’altitude.

La femme, anonyme, a décidé de célébrer la fin d’une randonnée de deux heures et demie en se faisant photographier à son sommet, sur un rocher qui surplombe la ville, annonce le Daily Mail. Elle s’est rapprochée du précipice avant de lever les deux bras en l’air.

Le «cliché parfait» donne également un aperçu de la ville, qui se trouve à des centaines de mètres plus bas.

La vidéo est rapidement devenu virale sur les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes considérant la touriste comme très imprudente. Mais elle n’est pas la première à poser là: il s’agit d’un endroit bien connu des amateurs de selfies.

Você tá confundindo mano, pedra da Gávea não tem nada embaixo, a que tem eh a pedra do telégrafo.... pic.twitter.com/5OH0lwbQMz — Neblina T. (@_Luscas13) February 18, 2020

​À n’importe quel prix

Une compagnie spécialisée dans les accessoires pour téléphones a établi que la plupart des touristes étaient prêts à risquer leur vie pour un cliché réussi, a rapporté le New York Post le 14 février. Le sondage, qui impliquait 2.023 personnes, indique que 41% avaient déjà risqué leur vie pour une belle photo et que 11% avaient été blessées au cours d’une séance risquée. Ces cas incluent des chutes dans la nature ou en bicyclette, et même des submersions par des vagues.

Selon une autre étude réalisée par le Journal of Family Medicine and Primary Care in India l’été dernier, 259 personnes dans le monde sont mortes dans 137 accidents liés aux selfies entre 2011 et 2017, contre seulement 50 personnes tuées par les requins.