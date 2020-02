Le chat qui va peut-être «dominer le monde» commence par un alligator

Ce chat ne semble pas savoir ce qu’est la peur: il frappe avec sa patte sur la gueule de l’alligator et ne fait pas un pas en arrière. Après de nombreuses tentatives pour s’approcher de la nourriture et un regard qui en dit long, le reptile renonce et glisse dans l’eau.

Un jour ces p***** de chats domineront le monde !! pic.twitter.com/gZ2b3ZHG0O — Robert (@La_Pollice) February 18, 2020

​

Cette vidéo publiée en 2010 a regagné en popularité sur Twitter. Elle a été vue plus de 5.000.000 fois et commentée plus de 8.000. Certains internautes essayent d’expliquer le comportement des animaux, d’autres n’approuvant pas celui qui les filme: «Je serais hors de moi si mon animal de compagnie était à côté d’un alligator!»