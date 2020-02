Oreilles de chat, barbe de magicien: un journaliste active les filtres de son téléphone en plein direct - vidéo

Envoyé dans le comté de Madison, aux États-Unis, pour couvrir une tempête de neige, le jeune journaliste américain Justin Hinton a été sans le vouloir à l’origine de l’un des bulletins météo les plus drôles de l’année. En effet, il a accidentellement activé un générateur de filtres Facebook sur son téléphone et s’est filmé pendant près d’une minute.

Il ne s’en est pas rendu compte

La séquence a été diffusée en direct sur la chaîne locale WLOS, en Caroline du Nord, et a fait s’esclaffer de nombreuses personnes. L’homme de 31 ans, sérieux, a commenté les premières chutes de neige importantes de la saison, tandis qu’un casque futuriste, des oreilles de chat, un chapeau et une barbe de magicien ou encore une paire d’yeux globuleux se succédaient sur son visage.

L’extrait s’est retrouvé sur les réseaux sociaux et a rapidement atteint les centaines de milliers de vues. L’intéressé a expliqué plus tard dans une publication Facebook que son cadreur avait évoqué des «visages bizarres» sur l’écran, sans en dire plus, et qu’il avait donc poursuivi son intervention comme si de rien n’était.

Justin Hinton a d’ailleurs ri lui-même lorsqu’il a revu la séquence. Il a reçu des messages et des appels de ses collègues, amis et même de ses supérieurs pour lui dire à quel point cela avait été drôle. «J’espère que vous avez profité de cette journée enneigée, et rappelez-vous de rire et de sourire!», a-t-il conclu.