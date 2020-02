Elle promène son chien et tombe sur une créature mi crocodile mi poisson - photos

Une femme est tombée par hasard sur une créature au bord d’une petite route dans le sud du Pays de Galles. La bête avait une longue mâchoire et des dents pointues et ressemblait à la fois à un crocodile et à un poisson.

«C'était une chose vraiment étrange et ça m'a fait peur au début car je ne savais pas si c'était vivant. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant et même mon chien Molly ne voulait pas s'en approcher», a-t-elle expliquée au journal The Sun.

La riveraine a par la suite senti une odeur et a compris que la créature était «complètement morte».

«Je n'ai aucune idée de comment une chose pareille a pu se retrouver dans cette région.»

Des «fossiles vivants»

Selon des spécialistes interrogés par le tabloïd britannique, il devrait toutefois s’agir d’un garpique alligator, un animal aquatique généralement présent dans le sud des États-Unis. Ces animaux sont souvent appelés «fossiles vivants» du fait qu’ils aient peu changé au cours des derniers millions d’années.

«Cela a probablement été une découverte très déroutante pour un citoyen lambda. Et nous demandons à quiconque ayant des détails pouvant expliquer les circonstances derrière l’abandon de cet animal de nous contacter», a déclaré au Sun un membre de la société.

Des protecteurs des animaux de la Society for the Prevention of Cruelty to Animals tirent la sonnette d’alarme et veulent en apprendre plus sur la mort du mystérieux poisson.

Selon lui, la détention d’un garpique alligator est encadrée par des restrictions au Pays de Galles depuis un certain nombre d'années.