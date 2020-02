Des images rares de tourbillons d'air produits par des oiseaux filmées au plus près - vidéo

Des chercheurs du Royal Veterinary College de Hatfield, en Angleterre, sont parvenus à analyser les mouvements de l'air de la portance aérodynamique des oiseaux. Leur étude a été publiée dans la revue scientifique Journal of Experimental Biology le 10 février.

Cette équipe a notamment étudié comment une chouette effraie, un autour des palombes et un strix traversaient un couloir spécialement conçu pour leur expérimentation et rempli de bulles d'hélium. Elle a réussi à enregistrer les mouvements de ce gaz sous les ailes de ces oiseaux grâce à un éclairage LED.

Comme le montre la vidéo, chaque oiseau forme deux tourbillons circulaires sous ses ailes, l'un tournant dans le sens horaire et l'autre dans le sens antihoraire. Un troisième et un quatrième tourbillons beaucoup plus petits font leur apparition après le passage de la queue. Si la queue était inclinée vers le haut, le mouvement des tourbillons était dirigé lui aussi vers le haut, et si la queue était inclinée vers le bas, les tourbillons prenaient la même direction.

Schéma similaire pour les avions

Selon les spécialistes, ce sont notamment ces tourbillons qui aident les oiseaux à rester dans les airs. Il n’y presque pas de différences entre les mouvements de ces trois espèces.

Au terme de cette étude, l'un de ses auteurs, Richard Bomphrey, a indiqué que la conception actuelle des avions permettait de les maintenir dans les airs grâce à un schéma similaire de portance aérodynamique et que cela reste encore aujourd’hui la meilleure option pour les vols.