Une gigantesque raie de 900 kg sortie de l'eau par trois chalutiers - images

Feeling shocked & sad the enormous creature is killed and sold for consumption.



900 Kg huge Shankar fish caught in Digha. #WestBengal



দিঘায় জালে উঠল ৯০০ কেজির চিলশংকর, দানবাকৃতি মাছ দেখতে ভিড় বাজারে https://t.co/qedjvsPcES