Un requin-baleine, le plus gros poisson au monde, frôle un navire - vidéo

Initialement partis pour observer les dauphins, Nik Weyel, un skipper néo-zélandais, et les 19 passagers de son bateau ont eu la chance de passer au plus près du poisson comptant parmi les plus gros du monde, rapporte le New Zealand Herald. En effet, ils ont croisé un requin-baleine de quelque 10 mètres de long. La rencontre a eu lieu à 11 km au large du mont Mauao, au sud d’Auckland.

«Nous étions à la recherche de dauphins. Mais nous avons eu une très mauvaise journée, il n'y en avait pas beaucoup. C’est alors que nous sommes tombés sur cette nageoire. J'ai tout de suite pensé que c'était un requin-marteau parce que nous en voyons beaucoup par ici. Dans la radio, j’ai dit aux passagers que c’était un marteau, peut-être deux. C’était énorme quoi qu’il en soir, je n’avais jamais rien vu de tel», explique le skipper au New Zealand Herald.

Ce n’est que lorsque l’animal s’est approché que Nik Weyel a compris qu’il s’agissait en vérité d’un requin-baleine.

Une rencontre rare

Nik Weyel raconte que l’animal a ensuite frôlé le navire, avant de passer sous la coque. Selon lui le requin-baleine faisait «facilement la moitié de la longueur du Bay Explorer, qui est de 18 mètres». Nathan Pettigrew, défenseur de l’environnement qui a aussi assisté au spectacle, confirme que ce genre de rencontre est très rare au large de la Nouvelle-Zélande.

«Les passagers à bord étaient comme sur la lune. C’était incroyable.Pour mettre les choses en perspective, je fais cela depuis des années et c'est la première fois que je vois un requin-baleine en Nouvelle-Zélande», déclare-t-il au New Zealand Herald.

Nathan Pettigrew explique que les requins-baleines nagent souvent dans les eaux plus chaudes à cette période de l'année.