Considéré comme «le chat le plus effrayant du monde», ce sphynx est en fait très doux - photos

Ce sphynx nommé Xherdan, de Suisse, a six ans. Il est non seulement sans fourrure, mais est également couvert de rides de la tête aux pieds. Son look a poussé des internautes à le comparer à de nombreux animaux et objets, tels qu'une chenille, un extraterrestre ou un cerveau.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🎀 Xherdan the naked Cat 🎀 (@xherdanthenakedcat) 22 Фев 2020 в 1:01 PST

Xherdan est également connu pour son froncement de sourcils qui laisse à penser qu’il est toujours en colère. Sa propriétaire annonce toutefois que c'est un chat doux qui aime dormir et «parler», ajoutant que parfois les gens ont peur de lui mais qu'il est aussi adorable que n'importe quel autre chat.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🎀 Xherdan the naked Cat 🎀 (@xherdanthenakedcat) 30 Дек 2019 в 3:24 PST

Une star du Net

Pour partager son originalité avec tout le monde, la femme a créé le compte Instagram @xherdanthenakedcat, qui totalise déjà plus de 25.000 abonnés.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🎀 Xherdan the naked Cat 🎀 (@xherdanthenakedcat) 20 Ноя 2019 в 2:10 PST

Elle avoue avoir eu «un coup de foudre» lorsqu’elle a vu ce félin pour la première fois et qu’elle ne cesse depuis de l’admirer. «Sa peau rose ridée, aussi fine qu'une pêche, ses yeux turquoise, aussi bleus que l'océan. J'étais amoureuse!», a-t-elle confié au média Insider.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🎀 Xherdan the naked Cat 🎀 (@xherdanthenakedcat) 11 Ноя 2019 в 1:54 PST

Bien que certaines personnes le trouvent effrayant, la femme est persuadée qu'elles finiraient par l'aimer dès la première rencontre.