Après 10 ans passés dans un refuge, «la chienne la plus seule d’Angleterre» enfin adoptée

Une chienne qui résidait depuis 10 ans dans le même refuge a enfin trouvé un foyer, a annoncé dans un communiqué le refuge Last Chance Animal Rescue, situé dans la région de Londres.

Prénommée Bess, cette border collie était considérée par les tabloïds comme «la chienne la plus seule» d’Angleterre.

Bess a été déposée au refuge par un jeune couple, alors qu’elle avait seulement 16 mois, raconte Rebecca Barker, directrice adjointe du centre, au journal The Sun. L’animal avait été heurté par une voiture et ses propriétaires ne pouvaient plus s’en occuper. Après son accident, il a fallu lui poser des broches dans le cou et Bess et devenue «très méfiante».

«Malheureusement, cela signifie qu'elle pouvait être assez nerveuse et qu'elle grognait parfois lorsque les gens venaient la regarder, il a donc été difficile de lui trouver un foyer», explique Rebecca Barker dans les colonnes du Sun.

Une campagne pour son adoption dans les médias

Les professionnels du refuge ont alors songé à contacter différents médias britanniques, pour qu’ils les aident à trouver un foyer à Bess. The Sun, The Express ou encore Kent Radio ont relayé l’information. Les demandes ont alors afflué du monde entier pour adopter la chienne, depuis le Canada jusqu’à l’Australie, explique le refuge dans un communiqué. Ses nouveaux propriétaires résident finalement sur la côte sud de l’Angleterre. Il leur a fallu plusieurs visites au refuge pour lentement faire connaissance avec Bess, relate le communiqué. Mais l’adoption s’est finalement concrétisée.

«C'était très émouvant pour tout le monde de la voir se mettre en route pour une nouvelle vie, mais c’est aussi très gratifiant, car ce que nous voulons c’est un foyer aimant pour tous nos chiens, et enfin nous en avons un pour notre Bess», déclarent les responsables du refuge dans leur communiqué.