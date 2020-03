Ces trois Britanniques âgées ne veulent pas se séparer même pendant le confinement

Meilleures amies depuis plus de 40 ans, ces trois femmes septuagénaires du nord de l’Angleterre restent fidèles à leur amitié même pendant l’épidémie de Covid-19 et envisagent de passer leur confinement ensemble.

Après que les autorités britanniques ont prié les personnes âgées de rester à leur domicile pour ne pas s’exposer au danger d’être contaminé par le coronavirus, ces trois vieilles amies ont pris une ferme décision: au lieu de rester seules, elles vivront cette aventure ensemble.

Ces trois septuagénaires, Doreen, Dotty et Jayne, ont expliqué à BBC Breakfast qu’elles devaient encore décider chez qui elles allaient rester, car elles avaient toutes des maisons avec un nombre de chambres similaire. Toutefois, chacune a quelque chose de spécial à proposer à ses copines.

Ainsi, Dotty et Jayne se vantent de leurs jardins où elles peuvent faire de l'exercice et se détendre tandis que Doreen est abonnée à Netflix et chérit l'idée de regarder ensemble la série The Crown.

Elles ont également plaisanté qu'elles allaient certainement s'approvisionner en vin avant de s’isoler du monde.

Quoiqu’il en soit, elles disent avoir du mal à imaginer de passer ce confinement seules, car dans tous les moments difficiles de leurs vies, elles ne se sont jamais séparées.