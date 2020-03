Confiné, un homme envoie son chien lui acheter des chips au magasin - photos

Un Mexicain a envoyé son chihuahua faire des courses dans un magasin, alors qu’il est obligé de rester confiné chez lui à cause de l'épidémie de coronavirus. Il a attaché l'argent et un mot pour le vendeur sur le collier du chien qui est rentré à la maison avec des chips.

Un jeune homme au Mexique a raconté comment il s’approvisionne en nourriture pendant son confinement à domicile. Antonio Munoz a expliqué sur Facebook que c’est son chien de race chihuahua qui se rendait au magasin pour faire les courses.

Afin d’acheter des chips, l’homme a écrit une note demandant de vendre des chips Cheetos au chien en expliquant que 20 dollars étaient attachés à son collier.

«S'il vous plaît, vendez des Cheetos orange, pas rouge, à mon chien. 20 dollars sur son collier. Attention, si vous ne prenez pas soin de mon chien, il vous mordra. D’un voisin de l’autre côté de la rue», a écrit l'homme sur le papier.

Mission accomplie

Ensuite, il a donné à son chien l’ordre d’aller dans le magasin. Les photos suivantes illustrent que son petit quadrupède est rentré à la maison avec un paquet de Cheetos dans la bouche.

Les chihuahuas sont considérés comme les plus petits chiens du monde. Ils mesurent généralement entre 15 et 23 centimètres et ne pèsent pas plus de trois kilogrammes.