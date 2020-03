Il se déguise en buisson pour sortir incognito pendant le confinement – vidéo

Un couple de Britanniques a surpris son voisin, déguisé en buisson, en train de tenter de sortir de chez lui en toute discrétion alors que le pays est confiné en raison du coronavirus. La blague a fait le tour des réseaux sociaux et a été visionnée plusieurs millions de fois.

Des habitants de Stevenage, dans le comté anglais de Hertfordshire, ont filmé leur voisin qui a trouvé une technique originale pour sortir de chez lui incognito. En effet, l’homme semblait s’ennuyer en cette période de confinement et a pris le temps de confectionner un déguisement de buisson pour échapper à la quarantaine.

Le «buisson vivant» se déplace ainsi à petits pas pour rester discret, s’immobilise et se replie sur lui-même à l’approche d’un véhicule, dans une démarche volontairement cartoonesque. De retour de l’épicerie, il se met à rouler sur le sol jusqu’à même chuter, provoquant l’hilarité de son voisinage.

L’extrait a d’abord été publié sur l’application TikTok et a été visionné plus de 16 millions de fois, en plus d’être relayé sur d’autres réseaux sociaux.

Le confinement au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique a décrété le confinement général à partir du lundi 23 mars, et ce pour au moins trois semaines. Depuis, les ventes dans les supermarchés du pays ont décollé de 21% en raison de la tendance à constituer d’importants stocks de produits alimentaires chez soi.

Plus de trois milliards de personnes, soit près de la moitié de l’humanité, sont à présent confinées. D’après le bilan du lundi 30 mars, 22.141 cas de Covid-19 ont été recensés au Royaume-Uni, tandis que 1.408 en sont morts. Le pays poursuit le dépistage de sa population, plus de 130.000 personnes ont subi un test.