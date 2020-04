Ce lézard à deux têtes mange simultanément avec ses deux bouches – vidéo

Un agame barbu vivant en Thaïlande a réussi à survivre bien qu’il soit né avec deux têtes, une malformation généralement fatale. Mais il a eu de la chance et son propriétaire a décidé de montrer dans une vidéo comment le reptile arrive à manger avec ses deux bouches en même temps.

Un dragon barbu, une espèce de lézard connue aussi sous le nom de pogona, est venu au monde avec deux têtes. Son propriétaire a réalisé une vidéo alors que le reptile recevait son repas à Nonthaburi, dans le centre de la Thaïlande.

La vidéo, qui date du 26 mars, montre la tête gauche du lézard attraper l’un des vers que lui donne son maître, puis sa tête droite faire de même.

Les pogonas en France

Le propriétaire explique que son lézard à deux têtes a eu beaucoup de chance en parvenant à vivre aussi longtemps car la plupart des animaux souffrant de polycéphalie [le fait d'avoir plus d'une tête, ndlr] meurent peu de temps après la naissance. Qui plus est, il est même en bonne santé, se réjouit-il.

Introduit en France il y a plus de 40 ans, le pogona, aussi appelé «agame barbu», originaire d’Australie, a gagné une certaine popularité auprès des terrariophiles amateurs. Seuls les pogonas élevés en captivité peuvent être vendus ou achetés sur le territoire français. Ils sont conseillés le plus souvent aux terrariophiles débutants en raison de leur facilité de manipulation, relatait en 2018 Actu.fr. Les morsures d’agames barbus sont rares et peu douloureuses.