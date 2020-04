Il frôle la mort après que son petit chien lui a éraflé le bras

Un simple jeu avec son chien de race cavachon a coûté cher à un informaticien britannique. Comme l’indique le Daily Mail, l’animal était si enthousiaste qu’il a sauté dans les bras de son propriétaire, l’écorchant au passage. Des réjouissances qui ont failli virer au drame...

L’infection se propage vite

Le lendemain de l'incident, l’homme a ressenti une douleur dans un bras et a remarqué que celui-ci commençait à enfler. Selon le médecin, c’est une bactérie présente dans la salive de son chien qui a provoqué un œdème.

Après que des médecins ont effectué une recherche plus approfondie, il s'est avéré que l'infection se propageait très rapidement. Outre une insuffisance rénale, une septicémie s'est développée dans le bras du Britannique. L'infection a non seulement endommagé sa peau, mais a également pénétré ses muscles, ce qui lui a provoqué des nausées et une fièvre de plus de 38 degrés.

Pour arrêter la propagation de l'infection dans tout le corps, les médecins ont dû effectuer cinq opérations en trois semaines. Ils lui ont retiré le tissu affecté, ont lavé ses muscles et laissé la plaie ouverte pendant plusieurs jours, avant de la recouvrir de la peau d’un donneur. Presque guéri, le Britannique a malgré tout encore des problèmes avec un tendon et doit réapprendre à utiliser son bras.

En dépit de ces péripéties, l’homme n’a gardé aucune rancœur et a déjà pardonné son animal qui ne l’avait blessé que par un malheureux accident.