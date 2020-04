Faute de touristes, il joue de la musique aux animaux de son zoo – vidéo

Le directeur du zoo d'Odessa en Ukraine a joué de la musique sur un synthétiseur pour ses animaux lors du confinement. La vidéo a été publiée le 8 avril sur YouTube.

Sur la séquence, on voit un homme portant un masque jouer pour différents animaux, assis près de leurs cages sur une chaise. Ainsi, il a organisé un mini-concert pour les singes, un éléphant, les ours, les loups, les chèvres et les pélicans.

Le répertoire comprenait musique classique mais aussi variété. Ainsi, il a interprété Love Story de Francis Lai pour les singes, la chanson Belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris pour l’éléphant, la sérénade de Schubert pour les ours, la chanson Mourka du compositeur Oscar Strok pour les loups, la Sonate Au clair de lune de Ludwig Van Beethoven pour les chèvres et une composition au tango pour les pélicans.

Un divertissement pour un paresseux aux États-Unis

Ce zoo n’est pas le seul où le personnel divertit ses animaux lors de la période de confinement. Ainsi, les employés du Texas State Aquarium ont décidé fin mars d’organiser un petit tour à un paresseux au cours duquel il a rencontré des dauphins et d’autres animaux marins.