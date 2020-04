Les restes d’un garçon de six ans découverts dans l’estomac d’un crocodile par la police

La police maritime des Moluques, en Indonésie, a abattu la semaine dernière un crocodile marin qui avait mangé un garçon de six ans alors qu’il nageait près de la plage, relate le média local Antara News.

Le crocodile, qui mesurait environ quatre mètres, a sans doute happé le garçon quand il était seul dans l’eau. Le petit était allé se baigner avec ses amis. Puis ses copains l'ont laissé seul. Quand ils sont revenus quelques minutes plus tard, il était introuvable. Ils ont alors averti les adultes. La famille et les villageois ont essayé de le retrouver, en vain. Ils ont donc appelé la police.

Maluku police kill crocodile that snatched, ate 6-year-old https://t.co/KiRIxcxSUQ — Antara English News (@AntaraEnglish) April 10, 2020

​Le crocodile a été repéré le lendemain par plusieurs habitants. Le chef du village a alors demandé à la police d’abattre l'animal car les villageois le soupçonnaient d’être coupable de la disparition du garçon.

Les policiers ont tué le crocodile. Les restes du garçon ont été découverts dans l’estomac du reptile et retirés pour être enterrés, a informé le porte-parole de la police.

Des attaques de crocodiles ont été signalées à plusieurs reprises ces dernières années dans différentes parties de l'Indonésie, rappelle le média.

Un reptile redoutable

Le crocodile marin (ou crocodile à double crête) se rencontre en Asie du Sud, du Sud-Est et en Océanie. Il tolère très bien l’eau salée et fréquente aussi bien les eaux douces que les régions côtières. Un adulte moyen mesure généralement entre 4,3 et 5,6 mètres, pour un poids de plusieurs centaines de kilos. Le prédateur est capable d’attraper des animaux de la taille d’un buffle mâle adulte, aussi bien dans l’eau que sur la terre ferme.