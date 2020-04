Un singe joue au cerf-volant sous les yeux des habitants confinés en Inde – vidéo

Tant que les homo sapiens restent confinés chez eux, les animaux se sentent libres de se déplacer en ville, ce qu’ils n’osent pas faire en temps normal. Ainsi, une vidéo filmée en Inde et partagée sur les réseaux sociaux montre un singe sur un toit en train de tirer la ficelle d'un cerf-volant.

​Le singe joue avec le cerf-volant tandis que les personnes derrière la caméra applaudissent et rient, enthousiasmés. La vidéo se termine alors que le singe parvient enfin à saisir le cerf-volant.

Confinement total

Cette scène hors du commun a fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis sa première publication, le 15 avril. La vidéo a depuis été largement partagée sur différentes plateformes.

L’Inde, comme la majorité des pays, est placée en confinement depuis le 24 mars. Initialement prévu pour trois semaines, il a été étendu jusqu’au 3 mai. Pour l’instant, le pays enregistre 13.000 contaminations et près de 450 morts. Les trains de passagers et les avions commerciaux restent immobilisés et les principales industries fermées dans ce pays qui se classe comme la troisième économie d’Asie.