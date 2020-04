Un léopard sauvage entre dans les toilettes d’un hôpital et se fait surprendre par un employé – vidéo

Un léopard a fait irruption dans un hôpital en Inde et s'est retrouvé enfermé dans une salle de bain, relate la chaîne nationale d'information India TV.

Le département des forêts a expliqué que le léopard s'était rendu dans cet hôpital ayurvédique (de médecine traditionnelle) situé près de Gandhinagar, dans l’État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, le 15 avril. C’est une employée qui a découvert l’animal dans les toilettes et a averti ses collègues.

Évacuation réussie

Les employés de l'hôpital ont fermé la porte des toilettes et ont contacté le département des forêts, qui a envoyé du personnel sur les lieux.

Le léopard a été placé en toute sécurité dans une cage, sans blesser quiconque, ont déclaré les autorités.

Les animaux sont de plus en plus souvent vus dans les rues indiennes aussi bien que dans celles d’autres pays placés en confinement face à la pandémie de Covid-19. En Inde, le confinement est imposé depuis le 24 mars et durera au moins jusqu’au 3 mai. Enregistrant actuellement 13.000 contaminations et près de 450 morts, le pays a fermé ses principales industries.