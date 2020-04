En plein confinement, des manchots se promènent dans des rues en Afrique du Sud - vidéo

Après des cygnes en Italie, des sangliers en Israël et des chèvres au Pays de Galles, des manchots ont été remarqués en plein confinement dans les rues d’une ville d'Afrique du Sud. Selon des témoins, un trio d’oiseaux a traversé une intersection avant de sauter sur le trottoir pour continuer leur chemin.

Comme tout le monde est contraint de rester chez soi en isolement pour lutter contre la propagation du coronavirus, des animaux en profitent pour «envahir» les rues de plusieurs villes.

Des manchots ont été filmés par des témoins alors qu’ils se promenaient dans les rues désertes d’une ville d'Afrique du Sud.

Une vidéo, diffusée sur Internet, montre un trio d’oiseaux en train de traverser une intersection et sauter sur le trottoir pour continuer leur chemin.

D’autres apparitions inattendues

La nature reprend ses droits un peu partout dans le monde. Auparavant, les habitants de la ville israélienne de Haïfa, a été «envahie» par des sangliers. Si avant l’instauration du confinement, ils préféraient les visites nocturnes, désormais, ils en profitent pour se promener 24 heures sur 24.

En même temps, les résidents d’une station balnéaire du Pays de Galles de Llandudno se sont déjà habitués à voir un troupeau de chèvres dans les rues désertes de leur ville.

De plus, des cygnes et des poissons avaient été remarqués dans les canaux de Venise. En raison du confinement en Italie, l'eau de la cité des Doges est devenue beaucoup plus propre.En outre, des témoins ont même pu filmer en Sardaigne des dauphins s’approchant des quais.