Le patron d’Amazon débourse 16 millions de dollars pour se faire un logement de rêve à New York

Le fondateur d’Amazon a acheté un appartement valant 16 millions de dollars, à New York. Une nouvelle encourageante pour l’immobilier, dans une ville durement touchée par la pandémie.

Le PDG et fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a récemment acheté un appartement à 16 millions de dollars, à Manhattan, rapporte ce jeudi 16 avril le New York Post.

Il s’agit d’un appartement disposant de trois chambres, situé dans un immeuble de style néogothique, construit en 1913.

Jeff Bezos avait déjà acquis un penthouse de plus de 900 m2, ainsi que deux autres appartements à l’étage inférieur du même immeuble, en juin dernier. Il possède désormais pour 80 millions de dollars de biens immobiliers dans ce bâtiment, et ambitionne de réunir ses propriétés pour créer un logement de rêve, explique le New York Post.

Un bon signe pour le marché immobilier

Cet achat pourrait avoir un impact positif sur le marché de l’immobilier et redonner confiance aux investisseurs, alors même que la ville est durement frappée par l’épidémie de Covid-19.

«Je pense que c'est un regain de confiance que l'homme le plus riche du monde double la mise dans la ville la plus importante du monde, même s'il s'agit de la capitale des coronavirus», explique au New York Post Dolly Lenz, agente immobilière chez Dolly Lenz Real Estate.

La courtière ajoute que Jeff Bezos a payé cet appartement «au-dessus du prix du marché», mais que «l’achat a du sens» dans la perspective de réunir les différents logements en un seul. Des permis de construire ont d’ores et déjà été déposés dans cette optique.