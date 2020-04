Seul chez lui, il se filme et croit avoir vu un «fantôme» - vidéo

Sans ne s’apercevoir de rien d’anormal, tout seul chez lui, l’homme se filmait en train de danser sur Say So pour ensuite publier la vidéo sur le réseau social TikTok. Pourtant, après avoir lu des commentaires des internautes sous la vidéo filmée, le blogueur a compris qu’en réalité il n'était peut-être pas seul du tout: lors du tournage un «fantôme» est venu lui rendre visite.

Les internautes divisés

C’est le commentaire, selon lequel pendant un court moment une silhouette blanche incompréhensible dans l'escalier à droite est apparue dans la vidéo, qui lui a mis la puce à l'oreille. Effrayé, l’homme a décidé de faire une autre vidéo pour réagir et expliquer qu’il n’avait pas d’animaux domestiques. Le blogueur a par ailleurs affirmé qu’il ne dormait pas bien la nuit, car il avait peur.

Dans la section commentaires de la vidéo «terrifiante», des milliers d’internautes réagissent, divisés entre ceux prêts à croire à un phénomène paranormal et ceux pour qui une telle scène n’est qu’un simple trucage. Ainsi, les uns s'inquiètent que l’apparition d’un tel «être» mystérieux relève du domaine de l'inexplicable : «C’est paranormal, ce n’est pas de notre monde. Mon cœur s’est arrêté quand je l’ai vu», «Si c’est vrai, tu ferais mieux d’acheter une nouvelle maison», «Le pauvre fantôme voulait juste apprendre Say So, pourquoi vous êtes tous si méchants envers lui?».

Les autres se disent sceptiques quant à la nature «paranormale» de la vidéo et expliquent qu’elle a été montée par le blogueur lui-même pour faire plus de vues et percer sur le réseau social, ce qui a effectivement été le cas.