Les retrouvailles touchantes entre un chien volé il y a des mois et son maître – vidéo

Cette femme de 31 ans a eu du mal à contenir ses larmes quand elle a retrouvé son chien volé le 14 décembre dernier. «Oh mon dieu», s’exclame-t-elle sur une vidéo réalisée et partagée par la police de San Francisco, alors que le canidé ne cesse de lui lécher le visage .

​Un homme de 27 ans soupçonné du vol a été arrêté, a annoncé la police le 21 avril.

C’est la veille de leurs retrouvailles que la propriétaire a appris que son petit berger australien aux yeux bleus avait été déposé dans un refuge du comté de Los Angeles. Le personnel a scanné sa micropuce, et le chien et le propriétaire ont finalement pu se retrouver. La police n'a pas précisé qui avait déposé le chien au refuge.

La disparition du chien

En décembre 2019, une femme qui habite à San Francisco laisse son chien attaché à un banc pour entrer dans une épicerie. Un inconnu part avec l’animal alors qu’elle fait ses courses. Au cours des quatre mois qui ont suivi, les enquêteurs examinent différentes séquences vidéo et suivent des pistes potentielles. Pendant ce temps, la propriétaire fait tout pour retrouver son trésor, notamment via les réseaux sociaux. Elle lance même un site Web intitulé «Bring Jackson Home» («Ramenez Jackson à la maison») et paye un service permettant de faire voler une bannière, tirée par un avion, au-dessus de San Francisco. Enfin, elle promet une récompense de 7.000 dollars à celui qui retrouvera le chien, précise NBC.

Puis un jour, l’impensable se produit: des habitants repèrent le chien dans le comté de Los Angeles et fournissent des détails aux forces de l'ordre.

Le 21 avril, une semaine après son sixième anniversaire, il retrouve enfin sa propriétaire.