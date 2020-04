Deux chiens se retrouvent après un mois de séparation, et voici ce qu’il se passe – vidéo

Au Canada, deux chiens amis étaient séparés depuis un mois en raison du confinement face au coronavirus. Ils se sont vus par hasard dans la rue, et leur joie a été sans bornes. Une vidéo montrant cette scène a fait le buzz.

Une vidéo, d’abord partagée sur TikTok la semaine dernière, est rapidement devenue virale sur d’autres réseaux sociaux. Elle montre un chien qui voit son meilleur ami à quatre pattes après un mois sans s’être croisés et devient fou de joie.

​La vidéo a été filmée par la propriétaire de Samantha, un labrador noir métissé, lors d’une promenade à Hamilton, dans la province canadienne de l'Ontario. La femelle a soudainement repéré son ami qui passait avec son maître de l'autre côté de la rue et n'a pas pu cacher son enthousiasme.

Une surprise totale

Dès qu'elle a aperçu son ami, elle s’est mise à aboyer avant de se tourner vers sa propriétaire et de la tirer en direction de son congénère. Une fois retrouvés, les deux chiens ont commencé à se frotter le nez en aboyant avec joie.

L’auteur de la vidéo a raconté au Daily Mail que ces retrouvailles avaient été une surprise totale pour les deux propriétaires des chiens, de même que la réaction extrêmement positive des internautes.

Les chiens s’étaient rencontrés et liés d’amitié il y a trois ans et avaient l'habitude de se voir régulièrement. Mais la pandémie de coronavirus les a séparés pendant plus d'un mois en raison du confinement.

«Cette vidéo n'a pas été mise en scène», souligne la femme.