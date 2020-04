Il est l’un des plus vieux chiens du monde mais les vétérinaires pensaient qu’il ne passerait pas 6 ans

L’un des plus vieux chiens du monde est un Bull Terrier anglais de 24 ans. Après avoir été maltraité par de précédents propriétaires, il ne supporte plus d’entendre l’accent de la région du Yorkshire.

L’un des plus vieux chiens du monde se prénomme Maximus, il est âgé de 24 ans et vit en Angleterre, rapporte le Sun ce lundi 27 avril.

Selon ses actuels propriétaires, Lisa Hezzell et Rick Winter, le secret de sa longévité réside dans son amour des brochettes, que ses maîtres lui octroient en guise de récompense. Comme tout bon Anglais, Maximus apprécie également le thé , accompagné de pain grillé et de confiture.

Malgré son âge avancé, Maximus a néanmoins traversé des épreuves douloureuses. Il a été recueilli par une association après avoir été maltraité par ses précédents propriétaires. Par la suite, il a eu du mal à retrouver une nouvelle famille.

«Il lui manquait beaucoup de poil et personne ne le choisissait parce qu’il avait l’air affreux. Les vétérinaires pensaient qu’il ne passerait pas l’âge de six ans», explique au Sun Lisa Hezzell.

Horreur de l’accent du Yorkshire

Chez ses anciens propriétaires, dans le Yorkshire, Maximus a eu les côtes cassées à coups de batte de baseball et s’est vu verser de l’acide dans la gorge, au point qu’il ne pouvait plus aboyer lorsque sa nouvelle famille l’a adopté, relate le média local GrimsbyLive.

Depuis cette époque, Maximus a développé un stress post-traumatique et ne supporte plus d’entendre l’accent du Yorkshire.

Le Bull Terrier vit désormais avec sa nouvelle famille depuis 21 ans, pour la plus grande joie de Lisa, Rick et leurs quatre enfants. Les 24 années de Maximus équivaudraient à près de 120 années humaines, d’après le GrimsbyLive. Lisa et Rick souhaiteraient à présent faire inscrire leur chien dans le Livre Guinness des records.

«C'est une légende mais c'est toujours mon bébé. Il a encore ses moments "chiot" où il court autour de la maison avec les enfants, mais il s’en va ensuite et dort un peu», confie Lisa Hezzell au Sun.