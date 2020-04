Refusant d'aller se promener, ce chien le fait comprendre à sa manière et fait le buzz - vidéo

Une situation sûrement bien connue de nombreux maîtres. En pleine promenade à Gold Coast en Australie, un golden retriever a décidé de faire le mort pour ne plus avancer. Filmé, la vidéo a connu un franc succès sur les réseaux sociaux.

La séquence montre un chien allongé sur un trottoir et refusant de se relever alors que son maître tire sur la laisse. Il finit par se mettre sur ses quatre pattes, mais n’abdique pas pour autant et se refuse toujours à avancer. L’homme finit par lâcher la laisse et commence à s’éloigner lentement dans l'espoir que son golden retriever le suive, en vain. Il décide alors de revenir sur ses pas pour mettre son chien, désormais allongé sur le dos, sur ses quatre pattes. Le chien se rassoit immédiatement.

«On était sortis avec nos voisins un après-midi pour boire quelques verres. On regardait les chiens passer. Et cet homme passe devant et tout d'un coup son chien s'arrête et ne veut plus bouger. Ça a duré quelques minutes. C'était tellement drôle. On pleurait de rire. On n’arrivait pas à s’en remettre», raconte l’auteure de la vidéo.