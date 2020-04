Un chien regarde tourner son jouet devant une machine à laver pendant une heure - vidéo

Un teckel, qui a été privé de son jouet favori le temps de le laver dans le lave-linge, a surpris sa propriétaire par sa ténacité remarquable, fait savoir le média britannique Unilad. Alors qu’il n’a pas réussi à «sauver» son jouet de la machine à laver, le quadrupède est resté à côté observant le lavage jusqu’à la fin afin de récupérer son joujou.

Le chien, baptisé Pickle, ne pouvait se séparer de son jouet préféré en forme de baguette, et partait et dormait toujours avec celui-ci. Alors, quand sa propriétaire Rebekah Taylor a décidé de le laver, elle a prévu que cela pourrait attrister le quadrupède. Ainsi, elle a caché différentes friandises dans le jardin pour que le chien soit occupé afin de récupérer et laver son jouet.

Malgré son plan diabolique, Pickle a très vite retrouvé son joujou mais celui-ci était déjà dans la machine à laver et il a commencé à aboyer. Comme cela ne marchait pas, le chien n’a rien trouvé de mieux que de rester à côté du lave-linge et d’attendre pour le récupérer.

Heureuses retrouvailles

À la fin du cycle de lavage, Rebekah Taylor a ouvert la machine pour qu’il puisse enfin reprendre son jouet. Toutefois, elle a raconté que le chien avait hésité à le récupérer, car il n’était pas certain d’avoir le droit de le reprendre.

Une fois qu’elle l’a encouragé, il a attrapé sa baguette et est parti avec. Rebekah Taylor pense qu’il va désormais être très méfiant de cette «diabolique» machine à laver, conclut le média.