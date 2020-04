Quand des dauphins roses extrêmement rares jouent avec un pêcheur en Thaïlande - vidéo

Après un nombre record de tortues rares retrouvées sur les plages désertées en Thaïlande grâce au confinement, ce sont des dauphins roses, une autre espace menacée, qui font leur apparition près de l'île de Ko Pha Ngan. Le pêcheur Chaiyot Saedan a filmé sa rencontre avec ses animaux et a partagé ses émotions avec Reuters.

«J'ai été tellement impressionné, car je n'aurais jamais imaginé que j'aie la chance de voir des dauphins roses», s’est-il confié à l’agence.

150 dauphins roses dans le golfe de Thaïlande

Il est à noter que l’Union internationale pour la conservation de la nature a inscrit ces animaux sur la liste des espèces vulnérables . Selon Kongkiat Kittiwatanawong, directeur du Centre de biologie marine de Phuket, cité par Reuters, aujourd’hui le golfe de Thaïlande abrite 150 dauphins roses qui, en raison de l'absence d’humains, font leur apparition plus souvent.

«Comme il y a moins de trafic avec le confinement dû au coronavirus, les dauphins ont désormais un habitat plus confortable, et c'est pourquoi ils ont tendance à surgir davantage», a-t-il déclaré à l’agence. Selon Reuters, à cause du confinement instauré dans de nombreux pays afin d’enrayer l'épidémie de Covid-19, le nombre de touristes en Thaïlande a chuté de 76%.

Le royaume, qui lui aussi est actuellement confiné, compte à ce jour 54 morts des suites de la maladie, près de 2.900 personnes y ont été infectées par le nouveau coronavirus.