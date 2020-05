Des chiots golden retriever réconfortés par un dinosaure parlant – vidéo

Tout comme les humains, les animaux aiment écouter de belles histoires. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre ainsi toute une portée de chiots golden retriever en train d’écouter avec attention un orateur, qui n’est autre qu’un… jouet parlant en forme de dinosaure.

Golden retriever puppies comforted by a talking dinosaur. Happy Friday. pic.twitter.com/NcXP7w6ev1 — Tim Perzyk (@tperzyk) April 24, 2020

​Un dragon qui récite des contes

Les petits chiens semblent calmes et réconfortés par le «récit» du jouet, ils se rassemblent autour de lui et le fixent attentivement.

Ce jouet, plus précisément Dalton le dragon qui raconte des histoires, est l’un des produits de l’entreprise américaine Cuddle Barn. Dalton récite cinq contes de fées, dont Hansel et Gretel et la Belle au bois dormant, en remuant sa tête.