En pleine pandémie, elle se promène en masque troué «pour mieux respirer» - vidéo

Avec la pandémie de coronavirus qui sévit de par le monde , de plus en plus de gens sont obligés de porter des masques pour se protéger ou protéger les autres d’une éventuelle contamination dans l’espace public et transports. Pourtant, certains semblent ne pas savoir comment porter correctement ce moyen de protection.

Aux États-Unis, une femme s’est rendue dans une station-service en portant un masque troué, laissant apparaître sa bouche et son nez. Quand le caissier lui a demandé d’où lui venait ce masque troué, elle a répondu, visiblement mal informée sur les conditions de son utilisation: «On est obligés d’en porter et j’ai du mal à respirer. Comme ça, c’est beaucoup plus facile de respirer».

Surpris, l’homme l’a alors remerciée «pour son conseil».

Une scène insolite que le caissier a filmée lui-même et qu’il a diffusée sur son compte TikTok.