À peine les plages rouvertes, un surfeur se fait attaquer par un requin

Lors d’une séance du surf sur la plage rouverte lundi 27 avril d’Encinitas, en Californie, un homme a été attaqué par un requin, rapporte la chaîne de télévision locale ABC 10News San Diego. Selon le média, l’homme a été légèrement blessé et ensuite été emmené à l'hôpital.

KOLD.13 News précise que le surfeur n’a aperçu le squale que lorsque ce dernier se trouvait à quelque 2,5 mètres de lui.

«Il n'était pas sûr s’il [le requin, ndlr] l'a frappé ou s’il l’a heurté, ensuite il s'est retourné et a pagayé vers la plage», a déclaré à ABC 10News San Diego le capitaine de la sécurité maritime de la ville. D’après ce responsable, le requin n'a pas mordu le surfeur, bien que les deux aient eu un contact dans l'eau.

Pris pour un phoque?

Une biologiste de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, Heidi Dewar, citée par KOLD.13 News, indique qu’à cause de la visibilité réduite sous l’eau, le requin a pu prendre le surfeur pour un phoque. La spécialiste a également pointé du doigt la période de reproduction des squales en raison de laquelle le requin avait pu venir dans cette zone qui normalement ne fait pas partie de son habitat.

Fin avril, certaines régions américaines, dont la Californie, ont entamé leur déconfinement en rouvrant progressivement des plages et des commerces non-essentiels. Avec près de 69.000 morts et plus d'un million de personnes infectées, les États-Unis restent le pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19.