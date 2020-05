Un grand banc de raies manta pouvant atteindre deux tonnes repéré au large de la Floride – vidéo

Un drone a filmé un grand banc de raies manta au large de la Floride, aux États-Unis. La vidéo a été publiée le 6 mai sur YouTube.

Sur la séquence il est possible de voir des dizaines de raies manta se déplacer en groupe très près de la surface de l’eau.

La raie manta est une espèce de poissons de la famille des Mobulidae. C'est la plus grande des raies, elle peut atteindre jusqu'à sept mètres d'envergure et peser deux tonnes. Elle est présente dans les eaux tropicales, subtropicales et même tempérées du globe, soit principalement dans l'Océan Pacifique oriental, le golfe du Mexique et le bassin Indo-Pacifique (Maldives, Thaïlande, Indonésie). Cette espèce est considérée comme inoffensive, se nourrissant principalement de plancton.