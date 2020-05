Brian May, guitariste de Queen, hospitalisé après du jardinage «trop enthousiaste»

Le légendaire guitariste du groupe britannique Queen ne pourra pas remarcher de sitôt. Le musicien a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être déchiré les muscles du fessier alors qu’il jardinait.

Comme Brian May le raconte lui-même sur sa page Instagram, il a «réussi à déchirer mon Gluteus Maximus en lambeaux lors d’une session de jardinage trop enthousiaste». Le musicien, 72 ans, qui a partagé une photo de lui où il porte un masque de protection, tient cependant à rassurer ses fans: «Non, le virus ne m’a pas encore attrapé, Dieu merci».

You are the champions

La semaine dernière, le groupe de rock, avec désormais Adam Lambert au chant, avait enregistré une nouvelle version de We are the champions en hommage aux soignants. Rebaptisé You are the champions, le titre s’accompagne d’un clip consacré au personnel de santé qui lutte contre le nouveau coronavirus

Les profits seront reversés au Fonds de riposte solidaire au Covid-19 institué par l’OMS et qui fournit des blouses médicales, kits de dépistage et formations aux soignants.