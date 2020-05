Confrontation tendue entre un requin et deux plongeurs en Floride - vidéo

Deux plongeurs ont vécu une expérience intense en se retrouvant nez à nez avec un requin, en Floride. Après une longue confrontation, le squale s’est détourné des deux hommes sous la menace de leurs couteaux et de leurs harpons.

Une dangereuse rencontre s’est produite le 2 mai entre deux plongeurs et un prédateur marin au large de Pensacola, en Floride, comme le montre une vidéo publiée le 11 mai sur YouTube par la chaîne ViralHog.

La séquence montre le requin s’approcher des deux comparses alors que ceux-ci sortent des couteaux et saisissent leurs harpons pour se protéger.

Malgré la tension, le squale continue de nager autour des plongeurs et semble vouloir les atteindre. Quelques instants plus tard, après l’échec de ses tentatives d’attaque, le requin quitte les lieux et les plongeurs peuvent enfin souffler de soulagement.