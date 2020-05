La plus longue limousine du monde, qui abrite mini-golf et piscine, proche d'une restauration totale – photos

Abandonnée depuis plusieurs décennies, la plus longue limousine du monde fait actuellement peau neuve pour une présentation l’année prochaine. Conçue dans les années 1990, la voiture renfermait un jacuzzi, une piste d’atterrissage, un mini-golf et une piscine.

La limousine American Dream, reconnue comme la plus longue voiture du monde, est en cours de restauration grâce aux efforts de Mike Manning, directeur et président du musée Autoseum à New York, relate le site Motor 1.

The world's longest car is being restored. Built in the 1990s, The American Dream measures 100ft (30.5 m) & holds a Guinness World Record 🤪🤪 https://t.co/RdG4FUXEfs pic.twitter.com/iCknWjHoux — 🅲🅰🆁 🅹🅸🆉🆉🅸🅽🅶 (@CarJizzing) May 12, 2020

​L’American Dream a été construite par l’ingénieur Jay Orberg dans les années 1990. Pour créer la voiture la plus longue du monde, il a connecté deux limousines Cadillac Eldorado de 1976 montées sur 26 roues et propulsées par une paire de moteurs. Il a ainsi obtenu une voiture de 30,5 mètres abritant un jacuzzi, une piste d’atterrissage, un mini-golf et une piscine.

Dans un état déplorable

Ces dernières décennies, la limousine a été laissée à l’abandon jusqu’à se retrouver dans un piteux état: carrosserie rouillée à de nombreux endroits, absence du pare-chocs avant et de l'un des phares, mais aussi des roues sur plusieurs essieux. Sa rénovation a commencé en août 2019.

La plupart des travaux de restauration extérieure ont déjà été effectués. L’American Dream attend désormais une nouvelle couche de peinture avant d’être présentée au public. Selon Mike Manning, elle sera prête au printemps 2021 et prendra place dans le parc Dezerland.