L'épave du seul navire américain ayant survécu à Pearl Harbor découverte dans le Pacifique - photos

L'entreprise culturelle Search et la société de robotique marine Ocean Infinity ont annoncé le 11 mai avoir découvert les restes de l'USS Nevada, l'un des navires de guerre les plus célèbres de la flotte américaine en plein cœur de l'océan Pacifique, rapporte l’agence de presse PR Newswire.

Battleship USS Nevada discovered nearly 3 miles beneath the surface. #WW2 https://t.co/hZbH5xuyBw pic.twitter.com/AGyuHEgiqs — Klaas Meijer (@klaasm67) May 13, 2020

​Les restes ont été localisés à 65 milles marins (120 kilomètres) au sud-ouest de Pearl Harbor. Ils reposent à plus de 15.400 pieds (4,7 kilomètres) dans les entrailles de l'océan.

Selon la thèse officielle, le navire a sombré à la suite de l'impact d'une torpille lors d'exercices de tirs navals en 1948. Cependant, selon les premières analyses des images prise à l’aide d’un véhicule sous-marin autonome, il existe des preuves d'une deuxième torpille au vu des dégâts causés sur la coque.

Un navire des plus résistants

D’après National Geographic, l'USS Nevada était considéré comme un navire des plus résistants aux États-Unis. Il était le seul à avoir survécu à l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, échappant aux bombes et torpilles avant de s’échouer, en feu. Il sera ensuite réparé. Il avait également participé au débarquement de Normandie, ainsi qu'aux invasions d'Okinawa et d'Iwo Jima.