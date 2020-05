À 9 ans, il pêche un poisson aussi grand que lui – photos

Un garçon de 9 ans a attrapé un esturgeon presque aussi grand que lui lors d'une partie de pêche avec sa famille sur le lac Old Hickory, aux États-Unis. L’agence des ressources naturelles du Tennessee a publié le 12 mai des photos sur sa page Facebook.

Selon elle, il s’agit d’un esturgeon jaune d’environ 36 kilos, soit bien plus lourd que les poissons pêchés jusqu’ici par ses sœurs: un bar rayé de 18 kilos et un poisson-chat bleu de 26 kilos. Après avoir pris des photos, la famille a remis le poisson à l’eau.

Une grande espèce qui vit longtemps

Répandu dans les grandes rivières et les grands lacs, l'esturgeon jaune est l'une des trois espèces indigènes de ce poisson dans le Tennessee. Considéré comme l’un des plus grands et avec la durée de vie la plus longue dans l’État, il peut atteindre 2,5 mètres, peser 136 kilos et vivre 150 ans.

Les esturgeons jaunes sont répertoriés comme étant en voie de disparition dans le Tennessee. Des efforts sont entrepris pour rétablir les populations de cette espèce primitive dans les eaux de cet État américain.