L’US Navy rend publics des détails de rencontres avec des objets volants non identifiés

Suite à une récente publication par le Pentagone de trois vidéos montrant ce qui semble être des objets volants non identifiés, plusieurs médias, dont le New York Times, ont obtenu, en conformité avec la loi d'accès à l'information, des rapports de l’US Navy livrant des détails de telles rencontres.

«L’appareil volant inconnu semblait être de petite taille, environ celle d'une valise et de couleur argentée», indique un document dédié à l’incident ayant eu lieu le 26 mars 2014 au-dessus de l’Atlantique. Huit rapports que l’US Navy a fait parvenir cette semaine à plusieurs médias, dont CNN et The Drive, et portant sur les rencontres entre des pilotes de la Marine de guerre américaine avec des objets volants non identifiés livrent des détails sur les incidents en question ayant eu lieu du 27 juin 2013 au 13 février 2019.

Lors de certains de ces incidents, qui sont au nombre de huit et dont deux sont survenus en une seule journée, des ovnis ont été aperçus à une proximité dangereuse des pilotes.

Certains de ces incidents étaient connus

Comme l’indique le New York Times, certains de ces incidents étaient déjà connus, mais ces rapports dévoilent les descriptions faites par les pilotes.

«L’équipage a prévenu l'organisme de contrôle en vol pour déterminer si son radar avait capté la présence de tout autre aéronef dans la zone. Mais ce n’a pas été le cas», est-il précisé dans les documents.

Lors de l’incident survenu le 27 juin 2013, il s’agissait d’un objet volant «de couleur blanche» et dont la taille et la forme rappelaient «un drone ou un missile». Après s’être rapproché, il n’a plus été revu.

Or, comme le souligne le New York Times, de tels incidents peuvent avoir une explication terrestre. «Même l'absence d'explication terrestre plausible ne rend pas probable une explication extraterrestre, disent les astrophysiciens».

Fin avril, le Pentagone a publié sur son site des vidéos mettant en scène des «phénomènes non identifiés». Selon le département de la Défense, l’une des séquences a été tournée en novembre 2005, tandis que deux autres en janvier 2015. L’US Navy a confirmé l’authenticité des vidéos.