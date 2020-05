Un requin pèlerin de huit mètres filmé par la garde civile espagnole – vidéo

Des membres de la garde civile espagnole ont filmé un requin pèlerin de huit mètres au large des côtes de la province de Grenade. La bête des profondeurs a été aperçue à 400 mètres de la plage de La Mamola près de la petite ville de Polopos:

Avistado un tiburón peregrino de más de 8 m frente a la playa de La Mamola.



Los compañeros del #ServicioMarítimo de la @guardiacivil han recomendado a los deportistas que no se acercen con sus kayaks al tiburón. Es el 2° avistamiento que hacen en las últimas semanas. pic.twitter.com/tXuUQc2ITy — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) May 16, 2020

La garde civile a ensuite recommandé aux amateurs de kayak et de sports nautiques de ne pas s'approcher de l'animal. Selon les autorités, il s’agit de la deuxième fois en deux semaines que le requin est observé dans la zone.

Facilement reconnaissable grâce à sa haute nageoire dorsale, le requin pèlerin, qui se rencontre dans les océans et mers tempérés, est dénué d'agressivité et considéré comme parfaitement inoffensif pour l'Homme. Il se nourrit principalement de plancton, d'algues et d'animaux microscopiques qu'il absorbe par sa large bouche.