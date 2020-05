Une «boule de feu» transperce le ciel d'une ville sibérienne - vidéos

Tout un spectacle céleste s’est déroulé le 18 mai tard dans la soirée dans la région de Krasnoïarsk, en Sibérie orientale. Une météorite a traversé le ciel avant de tomber près de la ville de Kansk. À sa chute, certains ont entendu un puissant fracas, mais d’autres n’ont rien senti, selon différents témoignages.

La descente spectaculaire de la météorite a été filmée par une caméra de surveillance installée dans le centre de la ville de Kansk. Mais la boule de feu a été observée dans différentes zones dans le sud de la Sibérie orientale, et plusieurs témoins l’ont également filmée.

Selon des habitants interrogés par le quotidien Komsomolskaïa pravda, vers 23h, heure locale, il faisait sombre quand soudain, les rues ont été éclairées un instant comme par une lanterne puissante. Une boule flamboyante a traversé le ciel avant de disparaître, sans produire de bruit.

Les habitants, préoccupés, n’ont d’abord pas compris ce qu’il s’était passé. Mais une fois apaisés, ils se sont dits ravis d’avoir assisté à ce spectacle rare.

Explications d’un astronome

Sergueï Karpov, un astronome de Krasnoïarsk interrogé par le quotidien, a estimé qu’il s’agissait d’une météoroïde [un astéroïde de moins d'un mètre de diamètre, ndlr] d’environ 0,5 mètre de diamètre. C’est un objet assez important mais incapable de causer des dégâts sérieux, a-t-il expliqué. En traversant l’atmosphère terrestre, il s’est complètement consumé.

Ce météoroïde est, selon lui, incomparable avec la fameuse «météorite de Tcheliabinsk», géante, qui a explosé dans l’Oural le 15 février 2013, russe, faisant plus de 1.500 blessés et de nombreux dégâts. La masse initiale de cette météorite était de 10.000 tonnes pour une taille de 17 mètres. Son explosion s'est produite entre 30 et 50 kilomètres d'altitude. Les ondes de choc dégagées par sa chute ont fait deux fois le tour de la Terre. Selon certaines sources, la puissance de l'explosion a atteint 460 kilotonnes d'équivalent TNT.