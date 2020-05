Un garçon va à la pêche et résout un ancien cambriolage aux États-Unis en découvrant un trésor

Trouver un trésor enfoui est le rêve de tout enfant. Et c’est ce qui est arrivé à ce garçon de six ans alors qu’il pêchait à l’aimant le 10 mai dans un lac de Caroline du Sud. Il est tombé sur un coffre-fort rempli de bijoux, de cartes bancaires et d’un chéquier qui avaient été volés chez une dame il y a huit ans.