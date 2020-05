Un requin blanc de 3 mètres flashé à 30 km/h près des côtes californiennes – vidéo

Un drone a filmé l’accélération soudaine d’un grand requin blanc à plus de 30 km/h près d’une plage en Californie. Selon un scientifique américain, l'ombre du drone a effrayé le prédateur.

Pas spécialement connu pour sa rapidité, un grand requin blanc a été flashé par un drone à plus de 30 km/h près de la plage Capistano, en Californie. Une vidéo a été publiée le 21 mai sur Facebook.

«Il fonçait à au moins 20 mph [32 km/h, ndlr]», a déclaré au quotidien USA Today le propriétaire du drone avant d’ajouter: «Je mettais plein gaz sur le drone en essayant de le rattraper».

Il a fait décoller son drone après avoir reçu des informations sur des observations récentes. C'était sa première de la saison. Il estime que le requin mesurait environ trois mètres.

«Je ne sais pas ce qui l'a poussé à prendre de la vitesse comme ça. Je n'en ai jamais vu un faire ça», a-t-il relevé, ajoutant que l’accélération s’est faite sur environ 45 mètres.

Chris Lowe, directeur du Shark Lab de l'Université d'État de Californie, explique au quotidien que le requin a pu être effrayé par l'ombre du drone, les bébés requins étant assez nerveux.

Les habitués des lieux

La plage Capo, comme l’appellent les habitants, attire parfois des requins blancs juvéniles à la fin du printemps et de l'été.

Souvent repérés juste au-delà de la zone de surf, ils se nourrissent de raies et d'autres poissons de fond jusqu'à ce qu'ils deviennent assez gros (plus de trois mètres). Puis ils gagnent le large pour se nourrir de phoques et d'otaries.