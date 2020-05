Un chaton né avec deux visages reçoit tout l’amour de sa famille – vidéo

Une famille de l'Oregon a été surprise lorsque l'une de leurs chattes a donné naissance à une portée de six chatons, dont l’un avait deux visages, raconte CNN.

Le chaton né le 20 mai a deux museaux, quatre yeux et deux petites gueules. Sa maman et ses cinq frères et sœurs sont tous en bonne santé.

CC0 / agutti Un chaton attire un chien dans un enclos pour animaux et l'y enferme avant de se glisser dehors – vidéo , explique à CNN leur propriétaire. Cela arrive en effet assez rarement, concède-t-il.

Bien que les chatons «Janus», en référence au dieu romain à deux visages, ne survivent généralement pas longtemps, un chat qui en a également deux, nommé Frank et Louie, a vécu pendant 15 ans et apparait même dans le livre Guinness World Records en 2006, rappelle le média.

Ils feront tout pour qu’il vive

Pour augmenter les chances de survie du nouveau chaton baptisé Biscuits et Gravy, la famille devra assumer une grande partie des fonctions de sa mère en effectuant des tétées régulières, toutes les deux heures, jour et nuit, et en le gardant au chaud.

Biscuits et Gravy n'a qu'un seul tronc cérébral, mais peut manger, sucer et miauler en utilisant ses deux museaux. Pour l'instant, le petit se porte bien, selon le vétérinaire.

La famille a déclaré s’apprêter à donner le reste de la portée dont Biscuits et Gravy fait officiellement partie, mais lui restera avec ses propriétaires.