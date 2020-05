Une danse improbable entre un ours polaire et un travailleur d’un zoo belge – vidéo

Un ours polaire s’est montré joueur en engageant une sorte de danse avec un employé d’un zoo belge. L’homme et l’animal ont été filmés par un témoin en train de s’adonner à ce jeu inattendu.

Un ours polaire habitant dans le zoo de Pairi Daiza, dans l'ouest de la Belgique, a été filmé en train de plonger en direction d'un travailleur de l’établissement pour jouer avec lui en lui faisant des gestes à travers la vitre de son aquarium.

Des conditions quasi idéales

La vidéo montre l’employé du zoo à l'extérieur de l'enclos en train de toucher le verre pour attirer l'attention de l'ours polaire qui danse dans l’eau. Le duo improbable répète un pas de danse, l’animal se montrant joueur et espiègle.

Le zoo affirme qu’à l’intérieur de l’enclos, les conditions sont créées pour imiter de près l’habitat naturel de l’ours.

«Nous avons construit l'un des plus grands enclos à ours polaires au monde, avec un immense bassin d'eau de mer glacée, où le public peut également voir les animaux sous l'eau. De plus, il y a une grande grotte de glace où les animaux peuvent entrer et où la température reste en permanence en dessous du point de congélation», explique le zoo, cité par le Daily Mail.